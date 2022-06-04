Коррумпированная российская элита заинтересована в режиме Путина, но дворцовый переворот не исключается, – генерал-лейтенант Богдан

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Ветеран внешней разведки Украины прокомментировал вероятность заговора определенных кругов России относительно отстранения Путина от руководства страны или даже физического уничтожения.

"Соответствующие процессы в российской элите, в том числе олигархате и в военно-политической элите происходят. Есть недовольство этой войной, которую инициировал Путин и которая сейчас станет катастрофической для РФ. И то, что подобное заявляется - правильно, надо беспокоить российское общество и элиту, нужно их мотивировать и подсказывать как можно выйти из этой ситуации" - отметил Богдан.

Генерал-лейтенант объяснил, что вероятность возникновения таких обстоятельств может дать подсказка с исторической ретроспективы России, начиная с царских времен, а затем и советских, и становится понятным, что ничего невозможного не бывает. Если в Украине революции происходят на Майдане, то в России это всегда происходило путем дворцовых переворотов; то кого-то шарфом задушили, то отравили, то подвели под расстрел. И таким образом менялась власть, элита, царь, генеральный секретарь.

"Соответственно, в этом отношении исключать того, что что-то может произойти в России на данном этапе, нельзя. Но с другой стороны, надо иметь в виду, что эта насквозь коррумпированная российская элита, которая является фундаментом для Путина в проведении этой жестокой войны и антигуманных действий в мире, безусловно, заинтересована, чтобы он продержался как можно дольше, потому что Путин и является гарантом их безопасности. С другой стороны, происходящее на фронте, а также ротации в высшем командном составе вооруженных сил РФ и в спецслужбах РФ – вызывает страх у людей в погонах поскольку завтра могут прийти за ними, безосновательно забрать и лишить всех регалий, льгот, которыми они пользовались до сих пор. Соответственно, ситуация сложна и неоднозначна, но не исключается, что такие события могут иметь место, даже в краткосрочной перспективе - отметил экс-разведчик.

Василий Богдан добавил, что вероятность такой ситуации будет зависеть от того, как будут развиваться события в российско-украинской войне.

"Как разрешится ситуация на Донбассе и получит ли Путин свое Ватерлоо (решающая битва возле бельгийского городка Ватерлоо 18 июня 1815 года, ставшая окончательным поражением Наполеона I, – ред.), как узурпатор Наполеон в свое время. И похоже, что получит. А когда это произойдет, то безусловно элита свое слово скажет: не только приближенная к Путину, но и из второго и третьего эшелонов, которая больше беспокоится о себе, чем о России", - подытожил генерал.

Ранее разведка США предоставила информацию, что Путин болен раком, лечился в апреле и, возможно, пережил покушение.

Также 30 мая Reuters информировал, что зять Ельцина, который 22 года был советником Путина, ушел с поста.

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