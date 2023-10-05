"Коррумпирована на всех уровнях": экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС

Об этом Юнкер сказал в интервью Augsburger Allgemeine .

"Не стоит давать фальшивых обещаний людям в Украине, которые и так достаточно страдают. Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые говорят украинцам, что они могут стать членами (ЕС, - ред.) немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС , ни для Украины. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это коррумпированная страна на всех уровнях общества. Несмотря на усилия, она не имеет права присоединиться и нуждается в масштабных внутренних реформах", - заявил он.

По словам эксчельника Еврокомиссии, европейская перспектива для Украины "должна сохраняться, но не должна быть скомпрометирована".

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

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