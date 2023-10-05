"Коррумпирована на всех уровнях": экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина пока не готова стать членом Евросоюза из-за коррупции. Стране нужны масштабные реформы
Об этом Юнкер сказал в интервью Augsburger Allgemeine .
"Не стоит давать фальшивых обещаний людям в Украине, которые и так достаточно страдают. Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые говорят украинцам, что они могут стать членами (ЕС, - ред.) немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС , ни для Украины. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это коррумпированная страна на всех уровнях общества. Несмотря на усилия, она не имеет права присоединиться и нуждается в масштабных внутренних реформах", - заявил он.
По словам эксчельника Еврокомиссии, европейская перспектива для Украины "должна сохраняться, но не должна быть скомпрометирована".
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.
Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.
26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.
Читайте также: Вступление Украины в ЕС: что известно о выполнении требований Еврокомиссии
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.67
- Актуальное
- Важное