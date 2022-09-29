Об этом Thomson Foundation сообщает в своем facebook. Также об этом заявляет Министерство культуры и информационной политики Украины.

В сообщении Thomson Foundation говорится, что кандидатура Товт была снята после того, как организации стало известно, что "издание запрещено в Украине и обвиняется в распространении российской пропаганды".

Минкульт сообщил об обращении в фонд с требованием исключить Товт из шорт-листа и получение положительного ответа на запрос.

"Благодарим журналистов, которые сегодня объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от "Страна.ua", не поддерживают военную агрессию РФ против Украины", - отмечает Минкульт.

Минкульт также напомнил, что "Страна.ua" - издание, указом президента заблокированное в Украине за пророссийскую деятельность.

28 сентября журналистку hromadske Олесю Биду номинировали на премию для молодых журналистов от Thomson Foundation, однако выяснилось, что в списке также оказалась корреспондентка пророссийского издания "Страна.ua" Анастасия Товт. hromadske заявило, что откажется от участия в конкурсе, если Товт останется среди номинантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb