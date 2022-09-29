Корреспондентку пророссийского СМИ исключили из номинации на премию Thomson Foundation для молодых журналистов
Корреспондентку пророссийского СМИ "Страна.ua" Анастасию Товт исключили из номинации на премию для молодых журналистов от Thomson Foundation
Об этом Thomson Foundation сообщает в своем facebook. Также об этом заявляет Министерство культуры и информационной политики Украины.
В сообщении Thomson Foundation говорится, что кандидатура Товт была снята после того, как организации стало известно, что "издание запрещено в Украине и обвиняется в распространении российской пропаганды".
Минкульт сообщил об обращении в фонд с требованием исключить Товт из шорт-листа и получение положительного ответа на запрос.
"Благодарим журналистов, которые сегодня объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от "Страна.ua", не поддерживают военную агрессию РФ против Украины", - отмечает Минкульт.
Минкульт также напомнил, что "Страна.ua" - издание, указом президента заблокированное в Украине за пророссийскую деятельность.
- 28 сентября журналистку hromadske Олесю Биду номинировали на премию для молодых журналистов от Thomson Foundation, однако выяснилось, что в списке также оказалась корреспондентка пророссийского издания "Страна.ua" Анастасия Товт. hromadske заявило, что откажется от участия в конкурсе, если Товт останется среди номинантов.
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