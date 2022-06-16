Корреспондент Time пишет книгу о Зеленском и войне в Украине
На следующий год корреспондент журнала Time запланировал выход книги, которая будет базироваться на информации о президенте Владимире Зеленском и ситуации в Украине.
Об этом пишет Associated Press.
В среду, 15 мая, издательство HarperCollins Publishers сообщило, что книга "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине" Саймона Шустера подробно расскажет о реакции украинского президента на российское вторжение.
"Шустер предложит откровение о том, как Зеленский и его команда пережили эту войну и ориентировались на смену ролей иностранных лидеров по всему миру", - сообщает издатель.
Саймон Шустер – уроженец Москвы, более 15 лет работавший на Россию и Украину, он создавал репортажи из обеих стран. Корреспондент живет в Нью-Йорке, но сейчас проводит много времени в Киеве.
"Для моей карьеры является привилегией рассказывать об истории этой войны, которую пережили президент Зеленский и его команда", – сказал он.
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