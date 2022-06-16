Корреспондент Time пишет книгу о Зеленском и войне в Украине

Об этом пишет Associated Press.

В среду, 15 мая, издательство HarperCollins Publishers сообщило, что книга "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине" Саймона Шустера подробно расскажет о реакции украинского президента на российское вторжение.

"Шустер предложит откровение о том, как Зеленский и его команда пережили эту войну и ориентировались на смену ролей иностранных лидеров по всему миру", - сообщает издатель.

Саймон Шустер – уроженец Москвы, более 15 лет работавший на Россию и Украину, он создавал репортажи из обеих стран. Корреспондент живет в Нью-Йорке, но сейчас проводит много времени в Киеве.

"Для моей карьеры является привилегией рассказывать об истории этой войны, которую пережили президент Зеленский и его команда", – сказал он.

19 мая историю жизни президента Украины Владимира Зеленского представили в комиксе. Книга рассказывает о том, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телешоу, пришел к власти в 2019 году, пообещав прекратить войну на Востоке Украины.

4 июня автор книги "Зеленский без грима" Сергей Руденко рассказал , что после полномасштабного вторжения России в Украину интерес в Европе к персоне Зеленского очень вырос.

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