Корректирующая огня, которая "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи резинопомощи в Харькове, проведет 15 лет за решеткой
Чиновница предприятия в Харькове наводила российские ракеты на пункты выдачи гуманитарной помощи, суд назначил ей 15 лет за решеткой
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По материалам СБУ чиновник одного из коммунальных предприятий Харькова получила 15 лет заключения: женщина "корректировала" вражеский огонь и "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи гуманитарной помощи.
"По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Также она передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре", - отметили в пресс-службе.
По данным следствия, она контактировала со спецслужбой РФ из-за "связных", которым через мессенджеры посылала фото и координаты украинских объектов.
Так, на основании доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
- Напомним, СБУ задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который призвал коллег дезертировать и угрожал передать их данные врагу.
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