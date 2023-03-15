Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ чиновник одного из коммунальных предприятий Харькова получила 15 лет заключения: женщина "корректировала" вражеский огонь и "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи гуманитарной помощи.

"По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Также она передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, она контактировала со спецслужбой РФ из-за "связных", которым через мессенджеры посылала фото и координаты украинских объектов.

Так, на основании доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).