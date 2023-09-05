Корректировщица российские обстрелы Харькова сядет в тюрьму на 11 лет
Во вторник, 5 сентября, в Харькове к 11 годам лишения свободы приговорили осведомительницу РФ, которая приводила российские ракеты на жилые кварталы города
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что по наводке корректировщицы оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам Харькова. Также захватчики использовали координаты женщины для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений.
Эти атаки повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и разрушение жилищной и социальной инфраструктуры города. По данным СБУ, Таким образом, враг надеялся запугать жителей Харькова и вызвать панику среди людей.
Фото: СБУ
Кроме того, злоумышленница пыталась выявить места базирования подразделений ВСУ и Национальной гвардии, дислоцирующиеся на территории города. Контрразведчики СБУ задержали вражескую осведомительницу в результате спецоперации на Харьковщине в апреле 2022 года.
Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабной агрессии РФ. Для коммуникации с оккупантами их приспешница использовала один из популярных мессенджеров.
В ходе обысков у задержанной обнаружили российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Фото: СБУ
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного чрезвычайного положения.
По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 11 лет тюремного заключения.
- Накануне Служба безопасности Украины объявила подозрение жителя Харькова, которая корректировала воздушные удары РФ, производя селфи на фоне стратегических объектов.
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