Корректировщица российские обстрелы Харькова сядет в тюрьму на 11 лет

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что по наводке корректировщицы оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам Харькова. Также захватчики использовали координаты женщины для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений.

Эти атаки повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и разрушение жилищной и социальной инфраструктуры города. По данным СБУ, Таким образом, враг надеялся запугать жителей Харькова и вызвать панику среди людей.

Фото: СБУ

Кроме того, злоумышленница пыталась выявить места базирования подразделений ВСУ и Национальной гвардии, дислоцирующиеся на территории города. Контрразведчики СБУ задержали вражескую осведомительницу в результате спецоперации на Харьковщине в апреле 2022 года.

Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабной агрессии РФ. Для коммуникации с оккупантами их приспешница использовала один из популярных мессенджеров.

В ходе обысков у задержанной обнаружили российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного чрезвычайного положения.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 11 лет тюремного заключения.