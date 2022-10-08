Об этом информирует СБУ.

Захватчик рассказывает жене о том, что в российской армии сейчас экономят боекомплекты и что солдат с каждым днем становится меньше и меньше.

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та- а-а, а мы пук-пук в ответ…» - описывает оккупант.

Он отмечает, что российская армия пытается перехватить инициативу на поле боя и отбить старые позиции. Впрочем, украинские защитники не дают оккупантам этого сделать и "пачками" уничтожают захватчиков. Также оккупант отмечает, что их собственные корректировщики с тыла наводят огонь по своим, в то время как ВСУ умело стреляют по позициям россиян.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад... Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы здесь мясо..." - рассказывает жене россиянин.

СБУ напоминает, что у каждого мобилизованного из России есть шанс сдаться в плен, чтобы остаться в живых. Сделать это можно позвонив на "горячую линию жизни": +380665803498, +380931192984.

"Позвонить могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие", - отмечают в СБУ.

5 октября в перехваченном СБУ разговоре оккупант рассказывал жене, что украинские воины взяли в окружение около 500 российских военных.