Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что мужчина был завербован лидером пророссийской радикальной общественной организации SERB. Он собирал военную информацию и передавал ее представителям спецслужб РФ.

Мужчина получал задания от российского куратора и передавал данные о местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, Нацгвардии Украины, расположении систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов, аэропорта в Днепре и области.

После российских атак агент фиксировал последствия ракетных ударов, а именно: по аэропорту, больнице в Днепре, жилому дому в Подгородном и зданию Управления СБУ, отмечал места попаданий на гугл-картах и передавал россиянам через telegram.

Суд признал виновным мужчину в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Это третий вынесенный обвинительный приговор в отношении семи участников разведывательной группы генштаба ВС РФ, задержанных СБУ в январе 2023 года. По другим участникам следствие продолжается.

Фото: Офис генерального прокурора