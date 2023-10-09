Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения
В Днепре суд доказал вину местного жителя и приговорил к 15 годам за решеткой за то, что он корректировал российские ракетные удары по многоэтажке, больнице и зданию Управления СБУ
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуроры доказали, что мужчина был завербован лидером пророссийской радикальной общественной организации SERB. Он собирал военную информацию и передавал ее представителям спецслужб РФ.
Мужчина получал задания от российского куратора и передавал данные о местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, Нацгвардии Украины, расположении систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов, аэропорта в Днепре и области.
После российских атак агент фиксировал последствия ракетных ударов, а именно: по аэропорту, больнице в Днепре, жилому дому в Подгородном и зданию Управления СБУ, отмечал места попаданий на гугл-картах и передавал россиянам через telegram.
Суд признал виновным мужчину в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Это третий вынесенный обвинительный приговор в отношении семи участников разведывательной группы генштаба ВС РФ, задержанных СБУ в январе 2023 года. По другим участникам следствие продолжается.
Фото: Офис генерального прокурора
- Российские террористы 28 июля нанесли ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. В результате атаки пострадали 9 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное