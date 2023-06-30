Корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске арестовали на 60 суток
В пятницу, 30 июня, агент РФ, скорректировавший ракетный удар по кафе в центре Краматорска, был арестован на 2 месяца без альтернативы внесению залога
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Жителю Краматорска, скорректировавшему ракетный удар по кафе в центре города 27 июня, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесению залога. Ему грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ракетный удар по Краматорску
Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел около 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.
Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска, под обстрел попало село Беленькое.
В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.
Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.
По состоянию на 28 июня зафиксировано 10 погибших и 61 ранен, из них трое детей. Также отмечается , что украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес – получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску.
28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.
Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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