Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Жителю Краматорска, скорректировавшему ракетный удар по кафе в центре города 27 июня, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесению залога. Ему грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел около 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска, под обстрел попало село Беленькое.

В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

По состоянию на 28 июня зафиксировано 10 погибших и 61 ранен, из них трое детей. Также отмечается , что украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес – получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.

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