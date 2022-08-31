Корректировали ракетные удары по Бахмуту, Славянску, Краматорску: СБУ задержала агентов РФ
СБУ задержала 5 агентов РФ, которые разведывали расположение ВСУ и корректировали вражеские ракетные удары по Бахмуту, Славянску, Краматорску
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов востока Украины Служба безопасности обезвредила еще одну российскую агентурную сеть. Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны нашего государства на территории Донбасса, в частности в районах Славянска, Бахмута и Краматорска", - отметили в пресс-службе. спецслужбе.
Для сбора разведданных агенты производили визуальное наблюдение за объектами, снимали их на фото и видео. Собранную информацию злоумышленники передавали в телеграмме представителям спецслужб РФ, добавляя геолокацию.
В агентурную сеть входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами. Они действовали автономно и коммуникировали из-за "связных" - двух террористов "ДНР".
Задержанным сообщили о подозрениях. Также СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении четырех подозреваемых.
- 30 августа СБУ сообщила, что на Харьковщине в госизмене заочно подозревают организатора агентурной сети РФ, которая собирала данные о перемещении ВСУ и социально-политической обстановке в регионе.
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