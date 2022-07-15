Корректировали обстрелы оккупантов по объектам Николаевщины: СБУ задержала агентов РФ
СБУ задержала агентов РФ, которые "сливали" позиции ВСУ и корректировали обстрелы Николаевщины. Им грозит до 12 лет заключения
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке", - отметили в ведомстве.
Российскими агентами оказались жители Николаева, которые передавали собранную информацию куратору через отработанные каналы закрытой связи. В ходе обысков у них изъяли компьютеры, телефоны с поличным.
Корректировщиков вражеского огня задержали, им сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит 8 – 12 лет заключения. Сейчас ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступлениям.
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