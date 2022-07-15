Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

"Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке", - отметили в ведомстве.

Российскими агентами оказались жители Николаева, которые передавали собранную информацию куратору через отработанные каналы закрытой связи. В ходе обысков у них изъяли компьютеры, телефоны с поличным.

Корректировщиков вражеского огня задержали, им сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит 8 – 12 лет заключения. Сейчас ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступлениям.

11 июля оккупанты запустили 6 ракет по Николаеву, один человек ранен.

12 июля в Николаеве россияне попали в два медучреждения и дома, есть раненые.

12 июля в Николаевской области россияне обстреляли Баштанский и Николаевский районы, убили женщину и ранили еще 34 человека.

13 июля россияне нанесли 28 ударов по Николаевщине, убили 5 человек. Повреждена больница и жилые дома

14 июля в Николаеве оккупанты попали в два учебных заведения, объект транспортной инфраструктуры и гостиницу.

15 июля в Николаеве были слышны взрывы. РФ нанесла удары по двум университетам города, выпустив не менее 10 ракет, есть раненые.

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