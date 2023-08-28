Корректировала удары "шахедов" и "градов" по гражданским объектам: жительницу Херсона подозревают в государственной измене
В понедельник, 28 августа, Служба безопасности Украины объявила подозрение местной жительнице, корректировавшей воздушные удары РФ дронами и "градами" по территории освобожденного Херсона
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в течение августа 2023 года женщина передавала российским спецслужбам геолокации Сил обороны Украины. Она отслеживала места базирования и перемещения украинских военных, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.
По ее координатам россияне совершали регулярные удары по городу с применением реактивных систем залпового огня "град" и дронов-камикадзе "шахед". По данным Службы безопасности, всю собранную развединформацию женщина передавала агрессору через мессенджер в виде снимков экрана карт с отметками объектов.
Фото: СБУ
Установлено, что местную жительницу захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.
В ходе обыска у агентки изъяли средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также 25 августа СБУ задержала учительницу одного из лицеев в Краматорске, передававшую оккупантам данные о перемещении ВСУ под Бахмутом. В настоящее время она находится под стражей.
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