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Корректировала удары "шахедов" и "градов" по гражданским объектам: жительницу Херсона подозревают в государственной измене

28 августа, 2023 понедельник
11:12
Криминал

В понедельник, 28 августа, Служба безопасности Украины объявила подозрение местной жительнице, корректировавшей воздушные удары РФ дронами и "градами" по территории освобожденного Херсона

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в течение августа 2023 года женщина передавала российским спецслужбам геолокации Сил обороны Украины. Она отслеживала места базирования и перемещения украинских военных, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

По ее координатам россияне совершали регулярные удары по городу с применением реактивных систем залпового огня "град" и дронов-камикадзе "шахед". По данным Службы безопасности, всю собранную развединформацию женщина передавала агрессору через мессенджер в виде снимков экрана карт с отметками объектов.

Мешканку Херсона, яка коригувала удари по цивільних об’єктах, підозрюють у держзрадіМешканку Херсона, яка коригувала удари по цивільних об’єктах, підозрюють у держзраді

Мешканку Херсона, яка коригувала удари по цивільних об’єктах, підозрюють у держзраді

Фото: СБУ

Установлено, что местную жительницу захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ходе обыска у агентки изъяли средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Также 25 августа СБУ задержала учительницу одного из лицеев в Краматорске, передававшую оккупантам данные о перемещении ВСУ под Бахмутом. В настоящее время она находится под стражей.
Украина
Россия
СБУ
Херсон
Война с Россией
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