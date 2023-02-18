Корректировала удары РФ по школам и электроподстанциям Донетчины: СБУ задержала вражескую информаторшу
Правоохранители задержали женщину, которая корректировала российские удары по школам, электроподстанциям и позициям ВСУ в Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.
Правоохранители задержали вражескую корректировщицу огня и информаторшу: женщина скрыто собирала данные о местонахождении и перемещении подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. А также передавала координаты школ, энергогенерирующих предприятий и других объектов критической инфраструктуры.
В предыдущие месяцы СБУ также задержала четырех сообщников злоумышленницы, когда те пытались передать захватчикам разведданные о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.
"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы. В настоящее время сотрудники Службы безопасности задержали вражескую информаторшу, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отметили в пресс-службе.
Донецкая областная прокуратура сообщила женщине о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
- Напомним, в ходе следственно-оперативных действий собраны доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины.
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