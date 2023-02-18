Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.

Правоохранители задержали вражескую корректировщицу огня и информаторшу: женщина скрыто собирала данные о местонахождении и перемещении подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. А также передавала координаты школ, энергогенерирующих предприятий и других объектов критической инфраструктуры.

В предыдущие месяцы СБУ также задержала четырех сообщников злоумышленницы, когда те пытались передать захватчикам разведданные о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы. В настоящее время сотрудники Службы безопасности задержали вражескую информаторшу, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отметили в пресс-службе.

Донецкая областная прокуратура сообщила женщине о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).