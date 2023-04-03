Корректировала огонь по больницам и общежитиям в Краматорске: СБУ задержала коллаборантку
Служба безопасности Украины разоблачила пособницу врага, которая наводила ракеты армии России на больницы и общежития в Краматорске Донецкой области
Об этом информирует СБУ .
Жительницу Краматорска дистанционно завербовал сотрудник ФСБ России в запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", где злоумышленница активно высказывалась в поддержку врага.
"По указанию агрессора фигурантка старалась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий", - пишет пресс-служба.
Полученные разведданные рашисты использовали для ударов по украинским объектам.
Злоумышленницу задержали во время выполнения задания. У женщины изъяли телефон с поличным.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей.
- Ранее Служба безопасности Украины разоблачила завербованного российскими спецслужбами диверсанта, разведывавшего расположение складов с боеприпасами и баз военной техники ВСУ на Донбассе.
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