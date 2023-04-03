Об этом информирует СБУ .

Жительницу Краматорска дистанционно завербовал сотрудник ФСБ России в запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", где злоумышленница активно высказывалась в поддержку врага.

"По указанию агрессора фигурантка старалась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий", - пишет пресс-служба.

Полученные разведданные рашисты использовали для ударов по украинским объектам.

Злоумышленницу задержали во время выполнения задания. У женщины изъяли телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей.