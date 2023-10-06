Корректировал удар по рынку "Барабашово" в Харькове: местного информатора РФ приговорили к 12 годам заключения
Информатора РФ из Харькова, скорректировавшего российский удар по харьковскому рынку "Барабашово", приговорили к 12 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Мужчина собирал информацию о расположении украинских военных на территории Харькова и корректировал ракетно-артиллерийские удары РФ по местам массового скопления людей. По его наводке россияне ударили по рынку "Барабашово" в городе – он считается самым большим рынком Украины.
СБУ задержала мужчину в августе 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.
"Как установило следствие, осужден местный житель, который после начала полномасштабного вторжения РФ сливал в российский телеграм-бот информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ. Таким образом он попал в поле зрения российской военной разведки, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Его приговорили к 12 годам заключения.
- Ранее контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области российского агента Скифа. Он должен был создать собственную агентурную сеть на юге Украины.
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