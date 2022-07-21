Об этом сообщила СБУ .

Спецслужба ужесточила контрдиверсионные меры в прифронтовых районах Юга Украины и задержала агента ФСБ России. Им оказался управленец одного из самых мощных промышленных предприятий региона.

С начала полномасштабного вторжения РФ он собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины, фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры, в частности аэропорта в Кривом Роге. Через закрытые каналы связи злоумышленник передавал информацию россиянам и отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием.

Правоохранители проверяют причастность мужчины к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту 10 марта.

Ему объявили подозрение в госизмене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 марта в селе Лозоватка Днепропетровской области, возле Кривого Рога, россияне нанесли два ракетных удара по аэропорту.

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