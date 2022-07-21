Корректировал российский огонь по аэропорту Кривого Рога: СБУ задержала управленца одного из самых мощных предприятий региона
СБУ задержала должностное лицо одного из самых мощных предприятий региона, агента ФСБ, корректировавшего обстрелы РФ по аэропорту Кривого Рога
Об этом сообщила СБУ .
Спецслужба ужесточила контрдиверсионные меры в прифронтовых районах Юга Украины и задержала агента ФСБ России. Им оказался управленец одного из самых мощных промышленных предприятий региона.
С начала полномасштабного вторжения РФ он собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины, фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры, в частности аэропорта в Кривом Роге. Через закрытые каналы связи злоумышленник передавал информацию россиянам и отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием.
Правоохранители проверяют причастность мужчины к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту 10 марта.
Ему объявили подозрение в госизмене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 10 марта в селе Лозоватка Днепропетровской области, возле Кривого Рога, россияне нанесли два ракетных удара по аэропорту.
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