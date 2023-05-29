Корректировал российские ракетные удары: СБУ задержала экс-депутата-коммуниста Запорожского горсовета
Стражи порядка в Запорожье задержали вражеского агента, который в 2015 году почти полгода был депутатом-коммунистом городского совета. Его подозревают в корректировке огня РФ по Украине
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что агентом РФ оказался сторонник коммунизма, получивший в 2001 году 6 лет заключения за планирование государственного переворота в стране. После отбывания наказания тот вступил в местную ячейку запрещенной компартии и стал депутатом.
Подозреваемый был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".
В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
Фото: Служба безопасности Украины
Для выполнения заданий злоумышленник сформировал свою информаторскую сеть, в которую вошли бывшие однопартийцы. Через них он получал информацию о промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.
Экс-депутат лично выезжал на место и проводил фото- и видеофиксацию объектов. Полученную информацию передавал РФ, которая использовала ее для подготовки воздушных атак по территории региона.
В результате российских ударов погибли трое местных жителей. Было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий Запорожской области.
Во время обысков были найдены телефоны с доказательствами, большое количество запрещенной коммунистической символики.
Фото: Служба безопасности Украины
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Фото: Служба безопасности Украины
- Также СБУ задержала местного жителя, корректировавшего удары РФ по Николаевщине "шахедами" и фосфорными снарядами.
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