Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что агентом РФ оказался сторонник коммунизма, получивший в 2001 году 6 лет заключения за планирование государственного переворота в стране. После отбывания наказания тот вступил в местную ячейку запрещенной компартии и стал депутатом.

Подозреваемый был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.





Фото: Служба безопасности Украины

Для выполнения заданий злоумышленник сформировал свою информаторскую сеть, в которую вошли бывшие однопартийцы. Через них он получал информацию о промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Экс-депутат лично выезжал на место и проводил фото- и видеофиксацию объектов. Полученную информацию передавал РФ, которая использовала ее для подготовки воздушных атак по территории региона.

В результате российских ударов погибли трое местных жителей. Было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий Запорожской области.

Во время обысков были найдены телефоны с доказательствами, большое количество запрещенной коммунистической символики.

Фото: Служба безопасности Украины

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Фото: Служба безопасности Украины