Корректировал ракетные удары по Киеву и работал на ФСБ: СБУ подозревает работника Укрзализныци в госизмене
Служба безопасности сообщила о подозрении в госизмене рабочему Укрзализныци: мужчина корректировал ракетные удары по Киеву и работал на спецслужбу РФ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.
Правоохранители сообщили о подозрении работнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", после 24 февраля 2022 года ФСБ РФ привлекла мужчину к негласному сотрудничеству. Российская спецслужба обещала сотруднику "Укрзализныци" лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях после захвата региона.
"Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ", - сообщили в службе безопасности.
В частности, приспешник кафиров пытался передать россиянам координаты энергогенерирующих предприятий Киева, чтобы армия РФ могла провести серию прицельных ударов по украинской инфраструктуре.
В ходе обысков правоохранители обнаружили доказательства переписки с представителями ФСБ на смартфоне мужчины.
Так, следователи сообщили работнику Укрзализныци о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры. Злоумышленникам грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении эксочителю Службы безопасности, возглавившему карательные органы РФ в оккупированной части Херсонщины.
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