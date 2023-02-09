Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.

Правоохранители сообщили о подозрении работнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", после 24 февраля 2022 года ФСБ РФ привлекла мужчину к негласному сотрудничеству. Российская спецслужба обещала сотруднику "Укрзализныци" лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях после захвата региона.

"Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ", - сообщили в службе безопасности.

В частности, приспешник кафиров пытался передать россиянам координаты энергогенерирующих предприятий Киева, чтобы армия РФ могла провести серию прицельных ударов по украинской инфраструктуре.

В ходе обысков правоохранители обнаружили доказательства переписки с представителями ФСБ на смартфоне мужчины.

Так, следователи сообщили работнику Укрзализныци о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры. Злоумышленникам грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.