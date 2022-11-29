Об этом сообщают в Службе безопасности Украины

После российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города, – отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем мужчина скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра, а собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Телеграмм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы России.

В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество.

За это захватчики "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона.

Задержанному доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Херсоне обнаружили работников оккупационного "СИЗО", где пытали украинцев

Как мы писали ранее, в Одессе задержан шпион, который информировал россиян о дислокации ВСУ

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