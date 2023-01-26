Корректировал огонь врага по Лиману Донецкой области: СБУ задержала российского агента во время передачи данных
Служба безопасности Украины задержала приспешника врага при передаче данных о ракетных ударах
Об этом информирует пресс-служба СБУ .
Следствие установило, что житель Лимана после деоккупации города контактировал со спецслужбами РФ и предложил свою помощь. Злоумышленник собирал данные о базировании, перемещении ВСУ, передавал локации объектов критической инфраструктуры и контактировал с рашистами через знакомую, проживающую на временно оккупированной части Луганской области.
Эту информацию враг использовал для прицельных ракетных ударов по Лиману.
"После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем "отчитаться" агрессору", - пишет Служба безопасности Украины.
Вражеского приспешника задержали на попытке очередной передачи разведывательных данных через мессенджер.
Во время обыска правоохранители обнаружили телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности.
Фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
- Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант по оккупационному "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления.
- Служба безопасности объявила об обезвреживании российской агентурной сети, ее члены наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия.
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