Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался житель областного центра, бывший местный функционер запрещенной в Украине "Партии регионов". Его завербовал сотрудник пограничного подразделения ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения России.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками. Во время одного из таких выездов в страну-агрессор он получил от ФСБ задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания ", – говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года на мужчину вышел куратор из ФСБ, чтобы получить разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины. Эта информация требовалась врагу для корректировки обстрелов украинских войск, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Предателя задержали при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы. Во время обысков у него были обнаружены российский паспорт и трудовая книжка, партийный билет "Партии регионов", прокремлевская символика, мобильные телефоны и компьютерная техника, которую он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.