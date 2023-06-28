Корректировал обстрелы РФ по приграничной сумщине: СБУ задержала бывшего "регионала"
Служба безопасности Украины задержала бывшего представителя запрещенной в Украине "Партии регионов", который передавал россиянам развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался житель областного центра, бывший местный функционер запрещенной в Украине "Партии регионов". Его завербовал сотрудник пограничного подразделения ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения России.
"В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками. Во время одного из таких выездов в страну-агрессор он получил от ФСБ задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания ", – говорится в сообщении.
После 24 февраля 2022 года на мужчину вышел куратор из ФСБ, чтобы получить разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины. Эта информация требовалась врагу для корректировки обстрелов украинских войск, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Предателя задержали при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы. Во время обысков у него были обнаружены российский паспорт и трудовая книжка, партийный билет "Партии регионов", прокремлевская символика, мобильные телефоны и компьютерная техника, которую он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
- 26 июня СБУ сообщила о задержании информатора РФ, который шпионил за обороной Пивденноукраинской АЭС. Это уже второй информатор, задержанный в этом году.
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