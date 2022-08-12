Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Бывшего работника правоохранительных органов во время пересечения российской границы в 2019 году завербовали сотрудники ФСБ. После инструктажа злоумышленника перевели в режим ожидания.

"После начала полномасштабного вторжения РФ на связь с вражеским агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины", - говорится в сообщении.

При выполнении задач агента обещали вывезти в Россию и оформить гражданство.

СБУ задержала предателя. В ходе обыска в доме обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами тайной переписки с представителем спецслужб РФ, а также противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами и радиостанции.

Агенту сообщили о подозрении и содержат под стражей.

"По совокупности совершенных преступлений ему грозит пожизненный срок лишения свободы", - разъясняют правоохранители.

9 августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ.

Правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД" РФ на временно оккупированном Запорожье, из них 17 уже объявили подозрение.

Ранее в Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экснардепу и депутатке из ОПЗЖ.

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