Корректировал обстрелы Харьковской ОГА и еще семерых гражданских объектов: СБУ задержала завербованного Россией эксправохранителя
Задержали агента, по "наводке" которого оккупанты стреляли по зданию Харьковской администрации и еще семи гражданским объектам
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Бывшего работника правоохранительных органов во время пересечения российской границы в 2019 году завербовали сотрудники ФСБ. После инструктажа злоумышленника перевели в режим ожидания.
"После начала полномасштабного вторжения РФ на связь с вражеским агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины", - говорится в сообщении.
При выполнении задач агента обещали вывезти в Россию и оформить гражданство.
СБУ задержала предателя. В ходе обыска в доме обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами тайной переписки с представителем спецслужб РФ, а также противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами и радиостанции.
Агенту сообщили о подозрении и содержат под стражей.
"По совокупности совершенных преступлений ему грозит пожизненный срок лишения свободы", - разъясняют правоохранители.
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