Корректировал обстрелы и предоставлял оккупантам информацию об ВСУ: жителю Сумщины сообщили о подозрении
СБУ задержала завербованного РФ местного жителя Сумской области, корректировавшему артиллерийские обстрелы врага и передававшему данные о Вооруженных Силах Украины оккупантам
Об этом сообщает в фейсбуке Управление Службы безопасности Украины в Сумской области .
Известно, что мужчину с начала временной оккупации Сумщины завербовали российские спецслужбы, он согласился на сотрудничество. Злоумышленник систематически передавал врагу данные о размещении украинских войск и техники, корректировал артиллерийские обстрелы захватчиков по населению.
Во время обысков правоохранители в доме подозреваемого обнаружили компьютерную технику, мобильный и записи, доказывающие преступление мужчины.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Выбирают меру пресечения.
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