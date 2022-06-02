Об этом сообщает в фейсбуке Управление Службы безопасности Украины в Сумской области .

Известно, что мужчину с начала временной оккупации Сумщины завербовали российские спецслужбы, он согласился на сотрудничество. Злоумышленник систематически передавал врагу данные о размещении украинских войск и техники, корректировал артиллерийские обстрелы захватчиков по населению.

Во время обысков правоохранители в доме подозреваемого обнаружили компьютерную технику, мобильный и записи, доказывающие преступление мужчины.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Выбирают меру пресечения.