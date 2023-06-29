Корректировал новый удар по аэродромам в Кировоградской области: СБУ задержала российского приспешника
Служба безопасности Украины поймала российского агента, занимавшегося подготовкой новых воздушных ударов России по авиационной инфраструктуре Кировоградской области
Об этом информирует СБУ .
Следствие установило, что фигурант является жителем Кропивницкого, которого спецслужба РФ завербовала в начале этого года. Наставником вражеского помощника был профессиональный работник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.
Для выполнения разведзадачи агент собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном присутствии боевых самолетов и складов ВСУ. Также он пытался определить позиции противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов и общее количество возможных попаданий по инфраструктуре региона.
Фото: СБУ
В случае получения секретных сведений, оккупанты планировали использовать их для проведения повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.
Злоумышленник получал от российской спецслужбы "платежи" в криптовалюте – до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.
Фото: СБУ
Однако сотрудники Службы безопасности задержали помощника во время снятия территории одной из воинских частей ВСУ.
На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении за измену.
- 28 июня Служба безопасности Украины заявила , что задержала агента спецслужб России, который 27 июня скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска. 29 июня Офис генпрокурора объявил подозрение в государственной измене.
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