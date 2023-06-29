Об этом информирует СБУ .

Следствие установило, что фигурант является жителем Кропивницкого, которого спецслужба РФ завербовала в начале этого года. Наставником вражеского помощника был профессиональный работник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

Для выполнения разведзадачи агент собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном присутствии боевых самолетов и складов ВСУ. Также он пытался определить позиции противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов и общее количество возможных попаданий по инфраструктуре региона.

Фото: СБУ

В случае получения секретных сведений, оккупанты планировали использовать их для проведения повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.

Злоумышленник получал от российской спецслужбы "платежи" в криптовалюте – до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.

Фото: СБУ

Однако сотрудники Службы безопасности задержали помощника во время снятия территории одной из воинских частей ВСУ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении за измену.