Корпорация Безоса Blue Origin отправит в космос 18-летнего

Об этом говорится в Прессрелизы Blue Origin.



18-летний сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Оливер Дэмен отправится в космос на первом коммерческом рейсе от компании Blue Origin.

Welcome to the crew, Oliver! We're grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 - Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Оливер станет самым молодым человеком в космосе и единственным, кто получил место за $28 млн. Парень полетит вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается.Победитель аукциона, который заплатил за билет, не может лететь, потому что 20 июля занят. Он примет участие в следующей миссии.Отметим, 82-летняя Уолли Фанк летит в космос впервые. Она проходила подготовку для полетов в космос в 1961 году вместе с еще 12 претендентками в проект NASA "Меркурий-13", однако программу отменили. Летчица летит первым рейсом New Shepard по приглашению Безоса