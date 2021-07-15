Корпорация Безоса Blue Origin отправит в космос 18-летнего
18-летний Оливер Дэмен вскоре станет самым молодым человеком в космосе, поднявшись на борт вместе с миллиардером Джеффом Безосом, его братом Марком и 82-летней летчицей Уолли Фанк на корабле New Shepard
Об этом говорится в Прессрелизы Blue Origin.
18-летний сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Оливер Дэмен отправится в космос на первом коммерческом рейсе от компании Blue Origin.
Оливер станет самым молодым человеком в космосе и единственным, кто получил место за $28 млн. Парень полетит вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается.
Победитель аукциона, который заплатил за билет, не может лететь, потому что 20 июля занят. Он примет участие в следующей миссии.
Отметим, 82-летняя Уолли Фанк летит в космос впервые. Она проходила подготовку для полетов в космос в 1961 году вместе с еще 12 претендентками в проект NASA "Меркурий-13", однако программу отменили. Летчица летит первым рейсом New Shepard по приглашению Безоса
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