Корпоративная реформа: в Украине возобновил работу Номинационный комитет

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, 6 июля состоялось заседание обновленного Номинационного комитета. Восстановление его работы является важным шагом для продолжения надлежащего формирования наблюдательных советов для ряда крупнейших государственных предприятий, является необходимым условием продолжения корпоративного управления.



В пресс-службе отметили, что правительство продолжает оставаться сторонником реформы корпоративного управления, поскольку она является продолжением стратегического курса в направлении создания эффективных и прозрачных государственных предприятий на основе международно признанных стандартов корпоративного управления.



Отмечается, что корпоративная реформа и наличие независимых наблюдательных советов, избранных на прозрачном конкурсе, важно, чтобы полностью убрать коррупционную составляющую в работе стратегических государственных предприятий. Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению конкурентоспособности, а также поможет укрепить государственные Финансово.

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