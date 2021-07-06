Корпоративная реформа: в Украине возобновил работу Номинационный комитет
Обновленный Номинационный комитет, который назначает руководителей особо важных для экономики предприятий, провел первое заседание
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, 6 июля состоялось заседание обновленного Номинационного комитета. Восстановление его работы является важным шагом для продолжения надлежащего формирования наблюдательных советов для ряда крупнейших государственных предприятий, является необходимым условием продолжения корпоративного управления.
В пресс-службе отметили, что правительство продолжает оставаться сторонником реформы корпоративного управления, поскольку она является продолжением стратегического курса в направлении создания эффективных и прозрачных государственных предприятий на основе международно признанных стандартов корпоративного управления.
Отмечается, что корпоративная реформа и наличие независимых наблюдательных советов, избранных на прозрачном конкурсе, важно, чтобы полностью убрать коррупционную составляющую в работе стратегических государственных предприятий. Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению конкурентоспособности, а также поможет укрепить государственные Финансово.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное