Короткометражный мультик Анастасии Фалилеевой "Тигр бродит рядом" появился на Takflix

Об этом сообщило Госкино Украины

Короткометражная анимационная лента режиссера Анастасии Фалилеевой "Тигр бродит рядом" вышла на Takflix. Речь идет о ленте, которую создала студия KAPI animation при поддержке Государственного агентства Украины по кино и которая уже показана на международных кинофестивалях в Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Стокгольме и Будапеште, имеет Специальные награды жюри анимационного кинофестивалей "Линолеум" в Киеве и фестиваля "Бруковка" в Каменце-Подольском. А ее национальная премьера состоялась в прошлом году на Одесском международном кинофестивале.

"Тигр бродит рядом" – это фэнтезийная анимация о девушке, мысли которой полні грусти и тревоги. Главная героиня Кацуми чувствует себя обузой для друзей и близких. Девушка видит жуткие знаки, указывающие, что ее жизнь оказалась в точке невозврата. Она решается на отчаянный шаг – покончить жизнь самоубийством. Конкретно в этот момент возникает мистический Тигр. Сможет ли он спасти Кацуми?

Интересно, что все элементы ленты созданы из мусора и вторичных материалов. Иными словами, выполненный в технике stop motion, фильм на 100% является экологичным: расходным материалом для создания кукол и декораций стал мусор. Магический Тигр говорит голосом украинского актера Андрея Лидаговского – звезды фильма "Мои мысли тихие".

Важно, что на Takflix фильм "Тигр бродит рядом" доступен для просмотра на всех территориях, а 10% от продажи билетов перечисляют в фонд "Вернись живым".

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