"Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео": холодноярцы показали, как уничтожили вражескую боевую машину в Харьковской области
Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" продемонстрировали свою работу
Соответствующее видео размещено на facebook-странице бригады.
"Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео работы холодноярцев - уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. Доброе утро, Украина! Продолжаем защищать тебя от оккупации", – говорится в сообщении.
На восьмисекундном видео от "холодноярцев" виден момент попадания в боевую машину пехоты оккупантов. В комментариях к видео пользователи соцсети благодарят украинских защитников "за очистку от разной наволочи" и за защиту Украины.
- В преддверии артиллеристы-десантники из Сичеславской бригады обнародовали видео уничтожения российских танков.
- А раньше николаевские десантники также показали, как уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой.
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