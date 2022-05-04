"Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео": холодноярцы показали, как уничтожили вражескую боевую машину в Харьковской области

Соответствующее видео размещено на facebook-странице бригады.

"Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео работы холодноярцев - уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. Доброе утро, Украина! Продолжаем защищать тебя от оккупации", – говорится в сообщении.

На восьмисекундном видео от "холодноярцев" виден момент попадания в боевую машину пехоты оккупантов. В комментариях к видео пользователи соцсети благодарят украинских защитников "за очистку от разной наволочи" и за защиту Украины.

В преддверии артиллеристы-десантники из Сичеславской бригады обнародовали видео уничтожения российских танков.

А раньше николаевские десантники также показали, как уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb