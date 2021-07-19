Коронавирус: за сутки умерли пять украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 307 человек;

летальных исходов - 5;

выздоровели - 187 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 9587 человек,

методом ИФА - 1613 человек,

экспресс-тестами - 5770 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2244677 человек;

выздоровели - 2181385 человек;

летальных исходов - 52 731;

проведения ПЦР-тестов - 11161068.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

