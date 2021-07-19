Коронавирус: за сутки умерли пять украинцев
18 июля в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11 медработников - 0)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 307 человек;
- летальных исходов - 5;
- выздоровели - 187 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 9587 человек,
- методом ИФА - 1613 человек,
- экспресс-тестами - 5770 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2244677 человек;
- выздоровели - 2181385 человек;
- летальных исходов - 52 731;
- проведения ПЦР-тестов - 11161068.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
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