Коронавирус: за сутки умерли 76 украинцев
За сутки 9 сентября в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1056 человек;
- летальных исходов - 76;
- выздоровели - 1310 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 28961 человек,
- методом ИФА - 6784 лица,
- экспресс-тестами - 25236 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2310554 лица;
- выздоровели - 2218873 лица;
- летальных исходов - 54 251;
- проведения ПЦР-тестов - 12217031.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
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