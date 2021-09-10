Коронавирус: за сутки умерли 76 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1056 человек;

летальных исходов - 76;

выздоровели - 1310 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 28961 человек,

методом ИФА - 6784 лица,

экспресс-тестами - 25236 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2310554 лица;

выздоровели - 2218873 лица;

летальных исходов - 54 251;

проведения ПЦР-тестов - 12217031.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.