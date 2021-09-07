Коронавирус: за сутки умерли 53 украинца

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 485 человек;

летальных исходов - 53;

выздоровели - 1429 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 22596 человек,

методом ИФА - 7811 человек,

экспресс-тестами - 17992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2300504 лица;

выздоровели - 2214606 человек;

летальных исходов - 54 054;

проведения ПЦР-тестов - 12131185.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.