Коронавирус: за сутки умерли 53 украинца
За сутки 6 сентября в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 485 человек;
- летальных исходов - 53;
- выздоровели - 1429 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22596 человек,
- методом ИФА - 7811 человек,
- экспресс-тестами - 17992 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2300504 лица;
- выздоровели - 2214606 человек;
- летальных исходов - 54 054;
- проведения ПЦР-тестов - 12131185.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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