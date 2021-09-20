Коронавирус: за сутки умерли 44 украинца

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1255 человек;

летальных исходов - 44;

выздоровели - 565 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 13 058 человек,

методом ИФА - 2011 человек,

экспресс-тестами - 9723 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 350 646 человек;

выздоровели - 2 231 417 человек;

летальных исходов - 54 919;

проведеноПЦР-тестов - 12 484 445.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, г. Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.