Коронавирус: за сутки умерли 44 украинца
19 сентября в Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 275, медработников - 22)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1255 человек;
- летальных исходов - 44;
- выздоровели - 565 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 13 058 человек,
- методом ИФА - 2011 человек,
- экспресс-тестами - 9723 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 350 646 человек;
- выздоровели - 2 231 417 человек;
- летальных исходов - 54 919;
- проведеноПЦР-тестов - 12 484 445.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, г. Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.
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