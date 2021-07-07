Коронавирус: за сутки умерли 33 украинца, выявлено 610 новых случаев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 458 человек;

летальных исходов - 33;

выздоровели - 1666 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 240 человек,

методом ИФА - 9 189 человек,

экспресс-тестами - 16 739 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 238 974 человека;

выздоровели - 2 174 353 человека;

летальных исходов - 52 537;

проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.



