Коронавирус: за сутки умерли 33 украинца, выявлено 610 новых случаев
6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 458 человек;
- летальных исходов - 33;
- выздоровели - 1666 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20 240 человек,
- методом ИФА - 9 189 человек,
- экспресс-тестами - 16 739 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 238 974 человека;
- выздоровели - 2 174 353 человека;
- летальных исходов - 52 537;
- проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
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