Коронавирус: за сутки умерли 23 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 404 человека;

летальных исходов - 23;

выздоровели - 872 человека;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 17945 человек,

методом ИФА - 9129 человек,

экспресс-тестами - 13819 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2239591 человек;

выздоровели - 2175225 человек;

летальных исходов - 52 560;

проведения ПЦР-тестов - 10983401.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.