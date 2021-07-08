Коронавирус: за сутки умерли 23 украинцев
7 июля, в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26 медработников - 18)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 404 человека;
- летальных исходов - 23;
- выздоровели - 872 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 17945 человек,
- методом ИФА - 9129 человек,
- экспресс-тестами - 13819 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2239591 человек;
- выздоровели - 2175225 человек;
- летальных исходов - 52 560;
- проведения ПЦР-тестов - 10983401.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
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- Кропивницкий
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