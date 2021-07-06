Коронавирус: за сутки умерли 20 украинцев
5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 11)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 266 человек;
- летальных исходов - 20;
- выздоровели - 1086 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20 151 человек,
- методом ИФА - 8271 человек,
- экспресс-тестами - 12 095 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 238 364 человека;
- выздоровели - 2 172 687 человек;
- летальных исходов - 52 504;
- проведение ПЦР-тестов - 10 945 216.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
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