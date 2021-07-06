Коронавирус: за сутки умерли 20 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 266 человек;

летальных исходов - 20;

выздоровели - 1086 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 151 человек,

методом ИФА - 8271 человек,

экспресс-тестами - 12 095 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 238 364 человека;

выздоровели - 2 172 687 человек;

летальных исходов - 52 504;

проведение ПЦР-тестов - 10 945 216.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.



