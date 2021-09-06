Коронавирус: за сутки умерли 18 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 635 человек;

летальных исходов - 18;

выздоровели - 457 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 11283 лица,

методом ИФА - 1879 человек,

экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2298307 человек;

выздоровели - 2213177 человек;

летальных исходов - 54 001;

проведения ПЦР-тестов - 12108589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.