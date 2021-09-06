Коронавирус: за сутки умерли 18 украинцев
За сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 62)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 635 человек;
- летальных исходов - 18;
- выздоровели - 457 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 11283 лица,
- методом ИФА - 1879 человек,
- экспресс-тестами - 9853 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2298307 человек;
- выздоровели - 2213177 человек;
- летальных исходов - 54 001;
- проведения ПЦР-тестов - 12108589.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
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