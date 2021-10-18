Коронавирус: за сутки умерли 177 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3127 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровели - 3421 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 644 694 человека;

выздоровели - 2 329 418 человек;

летальных исходов - 60 810;

проведено ПЦР-тестов - 13 581 768.