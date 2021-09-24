Коронавирус: за сутки умерли 140 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2060 человек;

летальных случаев - 140;

выздоровели - 2415 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 40 578 человек,

методом ИФА - 10 574 человека,

экспресс-тестами - 31 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 379 483 человека;

выздоровели - 2 240 388 человек;

летальных исходов - 55 424;

проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.