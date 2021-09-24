Коронавирус: за сутки умерли 140 украинцев
23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2060 человек;
- летальных случаев - 140;
- выздоровели - 2415 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 40 578 человек,
- методом ИФА - 10 574 человека,
- экспресс-тестами - 31 029 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 379 483 человека;
- выздоровели - 2 240 388 человек;
- летальных исходов - 55 424;
- проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
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