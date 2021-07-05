Коронавирус: за сутки умерли 14 украинцев
За сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5, медработников - 0)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 333 человек;
- летальных исходов - 14;
- выздоровели - 419 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 9889 человек,
- методом ИФА - 1712 человек,
- экспресс-тестами - 5750 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2237823 лица;
- выздоровели - 2171601 человек;
- летальных исходов - 52 484;
- проведения ПЦР-тестов - 10925065.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.
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