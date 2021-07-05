Коронавирус: за сутки умерли 14 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 333 человек;

летальных исходов - 14;

выздоровели - 419 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 9889 человек,

методом ИФА - 1712 человек,

экспресс-тестами - 5750 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2237823 лица;

выздоровели - 2171601 человек;

летальных исходов - 52 484;

проведения ПЦР-тестов - 10925065.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.



