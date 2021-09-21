Коронавирус: за сутки умерли 137 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1086 человек;

летальных случаев - 137;

выздоровели - 2156 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 30563 лица,

методом ИФА - 7718 человек,

экспресс-тестами - 25692 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2355805 человек;

выздоровели - 2233573 человек;

летальных исходов - 55 056;

проведения ПЦР-тестов - 12515008.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399).