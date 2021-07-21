Коронавирус: за сутки умерли 13 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 508 человек;

летальных исходов - 13;

выздоровели - 577 человек;



За сутки протестировано:

методом ПЦР - 18151 человека,

методом ИФА - 9082 человек,

экспресс-тестами - 16270 человек.



За все время пандемии в Украине:

заболело - 2245930 человек;

выздоровели - 2182502 лица;

летальных исходов - 52 769;

проведения ПЦР-тестов - 11200678.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.