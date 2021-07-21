Коронавирус: за сутки умерли 13 украинцев
20 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 18)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 508 человек;
- летальных исходов - 13;
- выздоровели - 577 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18151 человека,
- методом ИФА - 9082 человек,
- экспресс-тестами - 16270 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2245930 человек;
- выздоровели - 2182502 лица;
- летальных исходов - 52 769;
- проведения ПЦР-тестов - 11200678.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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