Коронавирус: за сутки умерли 12 украинцев
8 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 37)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 396 человек;
- летальных исходов - 12;
- выздоровели - 885 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18341 человека,
- методом ИФА - 7954 человека,
- экспресс-тестами - 15312 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2240246 человек;
- выздоровели - 2176110 человек;
- летальных исходов - 52 572;
- проведено ПЦР-тестов - 11001742.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
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