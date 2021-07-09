Коронавирус: за сутки умерли 12 украинцев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 396 человек;

летальных исходов - 12;

выздоровели - 885 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 18341 человека,

методом ИФА - 7954 человека,

экспресс-тестами - 15312 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2240246 человек;

выздоровели - 2176110 человек;

летальных исходов - 52 572;

проведено ПЦР-тестов - 11001742.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.



