Коронавирус: за сутки умер 61 украинец

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 981 человек;

летальных исходов - 61;

выздоровели - 1546 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 27895 человек,

методом ИФА - 9397 человек,

экспресс-тестами - 25438 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2306939 человек;

выздоровели - 2217563 лица;

летальных исходов - 54 175;

проведения ПЦР-тестов - 12188070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.



