Коронавирус: за сутки умер 61 украинец
За сутки 8 сентября в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 981 человек;
- летальных исходов - 61;
- выздоровели - 1546 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 27895 человек,
- методом ИФА - 9397 человек,
- экспресс-тестами - 25438 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2306939 человек;
- выздоровели - 2217563 лица;
- летальных исходов - 54 175;
- проведения ПЦР-тестов - 12188070.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
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