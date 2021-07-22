Коронавирус: за сутки умер 21 украинец

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 402 человека;

летальных исходов - 21;

выздоровели - 501 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 724 человека,

методом ИФА - 7749 человек,

экспресс-тестами - 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 246 656 человек;

выздоровели - 2 183 003 человека;

летальных исходов - 52 790;

проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.