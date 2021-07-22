Коронавирус: за сутки умер 21 украинец
21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 402 человека;
- летальных исходов - 21;
- выздоровели - 501 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20 724 человека,
- методом ИФА - 7749 человек,
- экспресс-тестами - 14 794 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 246 656 человек;
- выздоровели - 2 183 003 человека;
- летальных исходов - 52 790;
- проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
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