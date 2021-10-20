Коронавирус: за сутки почти 19 тыс. новых случаев, умерли 495 человек
За сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1447, медработников - 435)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5468 человек;
- летальных случаев - 495;
- выздоровели - 7605 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2679185 лица;
- выздоровели - 2344799 лица;
- летальных исходов - 61 843;
- проведения ПЦР-тестов - 13709705.
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