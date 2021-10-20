Коронавирус: за сутки почти 19 тыс. новых случаев, умерли 495 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5468 человек;

летальных случаев - 495;

выздоровели - 7605 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2679185 лица;

выздоровели - 2344799 лица;

летальных исходов - 61 843;

проведения ПЦР-тестов - 13709705.