Коронавирус: за сутки обнаружили почти 19 тыс. новых случаев

Об этом передает пресс-центр МОЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 4633 человека;

летальных случаев - 412;

выздоровели - 7630 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2597275 человек;

выздоровели - 2311991 человек;

летальных исходов - 59 935;

проведения ПЦР-тестов - 13442985.