Коронавирус: за сутки обнаружили почти 19 тыс. новых случаев
13 октября в Украине зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368)
Об этом передает пресс-центр МОЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 4633 человека;
- летальных случаев - 412;
- выздоровели - 7630 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2597275 человек;
- выздоровели - 2311991 человек;
- летальных исходов - 59 935;
- проведения ПЦР-тестов - 13442985.
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