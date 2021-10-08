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Коронавирус: за сутки обнаружили более 16 тыс. новых случаев

8 октября, 2021 пятница
08:16
Коронавирус

7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1553, медработников - 431)

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3526 человек;
  • летальных случаев - 241;
  • выздоровели - 4720 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 53211 человек,
  • методом ИФА - 10100 человек,
  • экспресс-тестами - 43558 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2514005 человек;
  • выздоровели - 2282482 лица;
  • летальных исходов - 58 081;
  • проведения ПЦР-тестов - 13164600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.


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