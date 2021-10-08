Коронавирус: за сутки обнаружили более 16 тыс. новых случаев
7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1553, медработников - 431)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3526 человек;
- летальных случаев - 241;
- выздоровели - 4720 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 53211 человек,
- методом ИФА - 10100 человек,
- экспресс-тестами - 43558 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2514005 человек;
- выздоровели - 2282482 лица;
- летальных исходов - 58 081;
- проведения ПЦР-тестов - 13164600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
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