Коронавирус: за сутки обнаружили 763 новых случая

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 446 человек;

летальных исходов - 21;

выздоровели - 639 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 18411 человек,

методом ИФА - 7630 человек,

экспресс-тестами - 14016 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2247419 человек;

выздоровели - 2183642 лица;

летальных исходов - 52 811;

проведения ПЦР-тестов - 11239813.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.