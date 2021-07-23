Коронавирус: за сутки обнаружили 763 новых случая
22 июля в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 57, медработников - 15)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 446 человек;
- летальных исходов - 21;
- выздоровели - 639 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18411 человек,
- методом ИФА - 7630 человек,
- экспресс-тестами - 14016 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2247419 человек;
- выздоровели - 2183642 лица;
- летальных исходов - 52 811;
- проведения ПЦР-тестов - 11239813.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
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