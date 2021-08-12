Коронавирус: за сутки количество новых случаев в Украине выросло на 11%

Соответствующую статистику приводит Минздраве.



За сутки 11 августа в Украине зафиксировали 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 588 человек, умерли 24 больных, выздоровели 1039 человек.

Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г.. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Среди новых больных 77 детей и 41 медработник.



Напомним, по 10 августа в Украине зафиксировали 1 тыс. 122 вновь выявленных случаев заболевания COVID-1