Коронавирус: за сутки количество новых случаев в Украине выросло на 11%
За 11 августа в Украине зафиксировали 1 тыс. 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 11% больше, чем позавчера
Соответствующую статистику приводит Минздраве.
За сутки 11 августа в Украине зафиксировали 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 588 человек, умерли 24 больных, выздоровели 1039 человек.
Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г.. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Среди новых больных 77 детей и 41 медработник.
Напомним, по 10 августа в Украине зафиксировали 1 тыс. 122 вновь выявленных случаев заболевания COVID-1
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