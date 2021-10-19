Коронавирус: за сутки более 15,5 тыс. случаев, 538 человек скончались
За сутки в Украине зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1309, медработников - 282)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2852 человека;
- летальных случаев - 538;
- выздоровели - 7776 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2660273 лица;
- выздоровели - 2337194 лица;
- летальных исходов - 61 348;
- проведения ПЦР-тестов - 13642447.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов
Киев
+5
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное
2021, вторник
19 октября
2021, понедельник
18 октября
22:25
На Харьковщине водитель-нарушитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф за превышение скорости
21:58
Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
21:27
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу
21:15
Эксклюзив
Украина пройдет отопительный сезон без стрессов, если зима не будет слишком длинной и холодной, - Павлюк
21:09
Миссия МВФ завершила работу в Украине: достигнуто соглашение для дальнейшего сотрудничества, Фонд может предоставить около $ 700 млн
19:36
"Наихудший сценарий уже состоялся": Кулеба ответил на заявление Пескова о перспективе вступления Украины в НАТО
19:00
Украинские ученые заявили об обнаружении веществ, которые могут предотвратить острую пневмонию от COVID-19
18:26
Представитель Путина заявил, что вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры"
17:57
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из гранатометов
17:06
Наша миротворческая миссия требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную территорию, - президент МОК
16:20
Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" и выступит против предоставления сертификата, - Витренко
16:03
Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $ 40 млн в оффшорах от Коломойского, - Ирина Геращенко