Коронавирус: за сутки более 15,5 тыс. случаев, 538 человек скончались

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2852 человека;

летальных случаев - 538;

выздоровели - 7776 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2660273 лица;

выздоровели - 2337194 лица;

летальных исходов - 61 348;

проведения ПЦР-тестов - 13642447.